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Баки переполнены, на улицах грязь. Почему в Шотландии мусорщики не вышли на работу?

27 августа 2022 13:38
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Новости Великобритании. В Великобритании протестуют против роста цен на электроэнергию. Демонстранты в Глазго вышли к зданию энергетического регулятора и сожгли свои жировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Баки переполнены, на улицах грязь. Почему в Шотландии мусорщики не вышли на работу?-1

Движение получило название «Не плати в Великобритании», что выражает основную проблему жителей страны сегодня: невозможность оплатить коммунальные счета. Ранее в стране приняли решение увеличить цены на электроэнергию сразу на 80 %. Хотя и без того жителям приходится выбирать между едой и отоплением. Тем более когда такой рост цен вынуждает различные компании закрываться или как минимум сокращать количество рабочих мест.

Баки переполнены, на улицах грязь. Почему в Шотландии мусорщики не вышли на работу?-4

Впрочем, работать бесплатно люди тоже не собираются. Мусорщики Шотландии устроили протест и не вышли на смену. В результате баки переполнены, на улицах грязь и бардак.

# Акции протеста # Фотофакт

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