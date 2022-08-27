Баки переполнены, на улицах грязь. Почему в Шотландии мусорщики не вышли на работу?

Новости Великобритании. В Великобритании протестуют против роста цен на электроэнергию. Демонстранты в Глазго вышли к зданию энергетического регулятора и сожгли свои жировки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Движение получило название «Не плати в Великобритании», что выражает основную проблему жителей страны сегодня: невозможность оплатить коммунальные счета. Ранее в стране приняли решение увеличить цены на электроэнергию сразу на 80 %. Хотя и без того жителям приходится выбирать между едой и отоплением. Тем более когда такой рост цен вынуждает различные компании закрываться или как минимум сокращать количество рабочих мест.