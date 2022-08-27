Британия поставит Киеву подводные беспилотники

Рука помощи США вновь протянулась Украине. Пентагон потратит более 180 миллионов долларов на военную помощь, а именно на закупку зенитных комплексов «земля-воздух» для Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их будут производить в штате Массачусетс и закончить планируют к концу августа 2024 года. При президенте Байдене Белый дом поставил Украине оружие, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму более 10 миллиардов долларов. В то же время Украина планирует занять более 340 миллионов долларов, чтобы оплатить газ. Впрочем, помогают, поставляя вооружение, не только Штаты.