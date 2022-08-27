Британия поставит Киеву подводные беспилотники

Рука помощи США вновь протянулась Украине. Пентагон потратит более 180 миллионов долларов на военную помощь, а именно на закупку зенитных комплексов «земля-воздух» для Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рука помощи США вновь протянулась Украине. Пентагон потратит более 180 миллионов долларов на военную помощь, а именно на закупку зенитных комплексов «земля-воздух» для Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их будут производить в штате Массачусетс и закончить планируют к концу августа 2024 года. При президенте Байдене Белый дом поставил Украине оружие, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму более 10 миллиардов долларов. В то же время Украина планирует занять более 340 миллионов долларов, чтобы оплатить газ. Впрочем, помогают, поставляя вооружение, не только Штаты.
Великобритания снабдит Киев подводными беспилотниками для разминирования береговой линии. Причем три аппарата возьмут из запасов страны, а три закупят. А после не просто передадут армии Украины, но еще и обучат. О тренировках украинских коллег с военнослужащими Соединенного Королевства рассказал министр обороны Британии Бен Уоллес.