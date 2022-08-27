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Британия поставит Киеву подводные беспилотники

27 августа 2022 14:58
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Рука помощи США вновь протянулась Украине. Пентагон потратит более 180 миллионов долларов на военную помощь, а именно на закупку зенитных комплексов «земля-воздух» для Киева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британия поставит Киеву подводные беспилотники-1

Их будут производить в штате Массачусетс и закончить планируют к концу августа 2024 года. При президенте Байдене Белый дом поставил Украине оружие, боеприпасы и военное оборудование на общую сумму более 10 миллиардов долларов. В то же время Украина планирует занять более 340 миллионов долларов, чтобы оплатить газ. Впрочем, помогают, поставляя вооружение, не только Штаты.

Британия поставит Киеву подводные беспилотники-4

Великобритания снабдит Киев подводными беспилотниками для разминирования береговой линии. Причем три аппарата возьмут из запасов страны, а три закупят. А после не просто передадут армии Украины, но еще и обучат. О тренировках украинских коллег с военнослужащими Соединенного Королевства рассказал министр обороны Британии Бен Уоллес.

# Международная политика # Джо Байден # Бен Уоллес # Фотофакт

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