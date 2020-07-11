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В Москве +27, в Киеве +16. Погода в Европе на неделю с 6 по 13 июля

11 июля 2020 16:24
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В Париже синоптики обещают ясную погоду и +24. На четыре градуса теплее будет в Риме, рассказали в программе «Плюс-минус».

Похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Москве +27, в Киеве +16. Погода в Европе на неделю с 6 по 13 июля-1

Затянет небо над Австрией. В Вене ожидается +20. Солнечно и +33 прогнозируют в Мадриде. На два пункта прохладнее будет в Афинах.

В Москве +27, в Киеве +16. Погода в Европе на неделю с 6 по 13 июля-4

+28 и дождь обещают в Анкаре. В Прибалтике ожидается около +18 и переменная облачность. Осадки, грозы и +16 прогнозируют в Киеве.

В Москве +27, в Киеве +16. Погода в Европе на неделю с 6 по 13 июля-7

Дождливо будет и в Москве. Столбик термометра покажет +27.

# Погода

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