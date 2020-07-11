В Москве +27, в Киеве +16. Погода в Европе на неделю с 6 по 13 июля

В Париже синоптики обещают ясную погоду и +24. На четыре градуса теплее будет в Риме, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают ясную погоду и +24. На четыре градуса теплее будет в Риме, рассказали в программе «Плюс-минус».
Затянет небо над Австрией. В Вене ожидается +20. Солнечно и +33 прогнозируют в Мадриде. На два пункта прохладнее будет в Афинах.
+28 и дождь обещают в Анкаре. В Прибалтике ожидается около +18 и переменная облачность. Осадки, грозы и +16 прогнозируют в Киеве.
Дождливо будет и в Москве. Столбик термометра покажет +27.