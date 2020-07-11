Эвакуируют более 2 миллионов человек: Японию продолжают заливать дожди

Новости Японии. Японию продолжают заливать дожди. На юго-западном острове Кюсю за последние шесть дней погибли почти 70 человек, свыше полутора десятка считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти страны распорядились эвакуировать более двух миллионов человек.

Повреждены по меньшей мере 13 тысяч зданий в 19 префектурах.