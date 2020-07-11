В Непале жертвами наводнений и оползней стали более 20 человек

Новости мира. Сразу несколько государств планеты страдают от масштабных наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под ударом стихии оказались Япония и Китай.

Эвакуируют более 2 миллионов человек: Японию продолжают заливать дожди

Новости о серьезных разрушениях от большой воды пришли также из Непала.