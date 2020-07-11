В Непале жертвами наводнений и оползней стали более 20 человек
Новости мира. Сразу несколько государств планеты страдают от масштабных наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Под ударом стихии оказались Япония и Китай.
Эвакуируют более 2 миллионов человек: Японию продолжают заливать дожди
Новости о серьезных разрушениях от большой воды пришли также из Непала.
Из-за проливных дождей сотни граждан остались без крыши над головой – разрушены дома, размыты автодороги.
Жертвами наводнений и оползней стали более 20 человек. Многие считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается. Благодаря вертолетам удалось спасти около 50 человек.