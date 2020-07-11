В Италии режим ЧС из-за коронавируса могут продлить до конца 2020 года

Новости Италии. Режим чрезвычайной ситуации в Италии могут продлить до конца 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он был введен еще в январе для обеспечения санитарной безопасности из-за распространения коронавируса. Срок ЧС истекает 31 июля. Однако премьер-министр Джузеппе Конте заявил о возможном продлении режима до 31 декабря. Подобное решение позволит правительству оперативно принимать необходимые меры в случае возникновения критических ситуаций.