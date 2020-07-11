Прямой эфир

В Италии режим ЧС из-за коронавируса могут продлить до конца 2020 года

11 июля 2020 15:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Режим чрезвычайной ситуации в Италии могут продлить до конца 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии режим ЧС из-за коронавируса могут продлить до конца 2020 года-1

Он был введен еще в январе для обеспечения санитарной безопасности из-за распространения коронавируса. Срок ЧС истекает 31 июля. Однако премьер-министр Джузеппе Конте заявил о возможном продлении режима до 31 декабря. Подобное решение позволит правительству оперативно принимать необходимые меры в случае возникновения критических ситуаций.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Непале жертвами наводнений и оползней стали более 20 человек
11 июля 2020 15:01

В Непале жертвами наводнений и оползней стали более 20 человек

Эвакуируют более 2 миллионов человек: Японию продолжают заливать дожди
11 июля 2020 13:01

Эвакуируют более 2 миллионов человек: Японию продолжают заливать дожди

Протесты в Белграде идут четвёртые сутки. Пострадали более сотни полицейских и несколько десятков демонстрантов
11 июля 2020 12:59

Протесты в Белграде идут четвёртые сутки. Пострадали более сотни полицейских и несколько десятков демонстрантов