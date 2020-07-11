Похолодает. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Беларусь идёт похолодание, рассказали в программе «Плюс-минус» . В начале недели страна окажется под властью холодного атмосферного фронта. Вслед за ним с северо-запада Европы начнёт распространяться холодная воздушная масса.

Марина Грицкевич, начальник отдела краткосрочных прогнозов Белгидромета:

Предстоящая рабочая неделя, к сожалению, теплом не порадует. Прохладные воздушные массы, поступающие с севера Европы будут удерживать температурный фон на 2-5 ниже климатической нормы. В ночные часы воздух будет выхолаживаться до +8 +15. Дневной фон температур, в основном, будет находиться в пределах от +17 до +23. В отдельные дни по югу воздух будет прогреваться до +24 +26. Также не обойдётся без кратковременных дождей, в отдельные дни местами по республике прогремят грозы.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам