В Москве +23, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 июня

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +27. Такой же прогноз для Вены, с поправкой на минус один градус, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Париже синоптики обещают переменную облачность и +27. Такой же прогноз для Вены, с поправкой на минус один градус, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Риме ожидается +29 и ясно. На один пункт прохладнее в Мадриде.
+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю
В Софии ожидается дождь, гроза и +25. Переменную облачность и +26 обещают в Анкаре. В Афинах, по прогнозу, будет +34 и ясно.
В Риге на 14 градусов прохладнее, на три пункта теплее в Вильнюсе. В Киеве ожидается +29 с переменной облачностью. В Варшаве будет +25 и ясно. В Москве – на два градуса холоднее.