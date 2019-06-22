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В Москве +23, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 июня

22 июня 2019 17:49
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В Париже синоптики обещают переменную облачность и +27. Такой же прогноз для Вены, с поправкой на минус один градус, рассказали в программе «Плюс-минус». 

В Москве +23, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 июня-1

В Риме ожидается +29 и ясно. На один пункт прохладнее в Мадриде.

+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Софии ожидается дождь, гроза и +25. Переменную облачность и +26 обещают в Анкаре. В Афинах, по прогнозу, будет +34 и ясно.

В Москве +23, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 июня-4

В Риге на 14 градусов прохладнее, на три пункта теплее в Вильнюсе. В Киеве ожидается +29 с переменной облачностью. В Варшаве будет +25 и ясно. В Москве – на два градуса холоднее.

В Москве +23, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 июня-7

# Погода

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