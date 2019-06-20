Председатель КНР впервые за 14 лет посещает Северную Корею

Новости Китая. В Пхеньян Си Цзиньпин прибыл на самолете в сопровождении своей супруги и нескольких чиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегацию в аэропорту лично встретил Ким Чен Ын с супругой, а также оркестр и десятки людей с транспарантами. Визит главы Китая, приуроченный к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между странами, продлится два дня.