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Председатель КНР впервые за 14 лет посещает Северную Корею

20 июня 2019 11:31
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Новости Китая. В Пхеньян Си Цзиньпин прибыл на самолете в сопровождении своей супруги и нескольких чиновников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель КНР впервые за 14 лет посещает Северную Корею-1

Делегацию в аэропорту лично встретил Ким Чен Ын с супругой, а также оркестр и десятки людей с транспарантами. Визит главы Китая, приуроченный к 70-й годовщине установления дипломатических отношений между странами, продлится два дня.

Председатель КНР впервые за 14 лет посещает Северную Корею-4

# Международная политика # Си Цзиньпин # Ким Чен Ын # Фотофакт

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