+25 и короткие дожди с грозами. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На предстоящей неделе погода не порадует дождями, рассказали в программе «Плюс-минус» . Кратковременные осадки прогнозируют лишь в некоторых регионах. В начале недели погоду в северо-западной части страны будет диктовать область повышенного атмосферного давления. По юго-восточной половине республики сохранится влияние атмосферного фронта.

Екатерина Сумак, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Температурный фон в середине недели в ночные часы составит от +9 до +16. Днём, в основном, +19 +25. А в южных районах нашей страны будет на 2-3 градуса теплее.

Активные атмосферные фронты будут обходить территорию республики стороной, поэтому короткие летние грозовые дожди возможны лишь в отдельных районах страны.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

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