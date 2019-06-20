За несколько часов дома погружаются в воду: в Китай пришёл сезон дождей

Новости Китая. В Китай пришел сезон дождей. На востоке страны уже введен красный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ливни такие сильные, что всего за несколько часов дома погружаются под воду. Во многих районах страны из-за разгула стихии оказались повреждены электросети. А оползни заблокировали региональные дороги и некоторые трассы. Жертвами непогоды стали уже около сотни местных жителей.