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За несколько часов дома погружаются в воду: в Китай пришёл сезон дождей

20 июня 2019 14:32
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Новости Китая. В Китай пришел сезон дождей. На востоке страны уже введен красный уровень опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько часов дома погружаются в воду: в Китай пришёл сезон дождей-1

Ливни такие сильные, что всего за несколько часов дома погружаются под воду. Во многих районах страны из-за разгула стихии оказались повреждены электросети. А оползни заблокировали региональные дороги и некоторые трассы. Жертвами непогоды стали уже около сотни местных жителей.

За несколько часов дома погружаются в воду: в Китай пришёл сезон дождей-4

Прогнозы синоптиков неутешительны: ливни продолжатся.

# Наводнение # Фотофакт

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