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Жилой дом обрушился в Италии: погибли как минимум два человека

20 июня 2019 11:33
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Новости Италии. В центре города Гориция на севере Италии обрушился двухэтажный жилой дом. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилой дом обрушился в Италии: погибли как минимум два человека-1

Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека. Их тела извлекли из-под обломков спасатели. По данным правоохранителей, в доме должен был находиться еще один жилец. Его поиски продолжаются.

Жилой дом обрушился в Италии: погибли как минимум два человека-4

На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов, оснащенных специальной техникой, а также карабинеры, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

# Обрушение дома # Фотофакт

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