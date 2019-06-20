Жилой дом обрушился в Италии: погибли как минимум два человека

Новости Италии. В центре города Гориция на севере Италии обрушился двухэтажный жилой дом. По предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв бытового газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами инцидента стали по меньшей мере два человека. Их тела извлекли из-под обломков спасатели. По данным правоохранителей, в доме должен был находиться еще один жилец. Его поиски продолжаются.