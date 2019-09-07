В Москве +22, в Киеве +24. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 сентября

В Париже синоптики обещают облачно, но без осадков и +18, рассказали в программе «Плюс-минус». Совсем осенняя погода накроет Вену: +12 и дождь. +25 в Риме.
В Париже синоптики обещают облачно, но без осадков и +18, рассказали в программе «Плюс-минус». Совсем осенняя погода накроет Вену: +12 и дождь. +25 в Риме.
В Мадриде обещают +28 и ясно. Тот же климатический расклад в Афинах, но на градус жарче. В Софии пасмурно и +24. Ясно и +27 в Анкаре.
В Прибалтике переменная облачность. В Вильнюсе ожидается +23. +19 в Риге, возможен дождь. Та же ситуация в Варшаве.
Без дождей обойдётся в Киеве, прогнозируют +24. В Москве ожидается небольшая облачность и +22.
Кратковременные дожди, грозы и туман. Синоптики рассказали о погоде на неделю