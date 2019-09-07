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Россия и Украина обменялись заключёнными

07 сентября 2019 13:24
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Новости мира. Украина и Россия провели обмен заключенными. С каждой стороны освободили по 35 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Россия и Украина обменялись заключёнными-1

Заключенные были доставлены самолетами. В московском «Внуково» сел лайнер с гражданами России, тем временем в киевском аэропорту «Борисполь» приземлился борт с украинцами.

Россия и Украина обменялись заключёнными-4

Освобожденных встречал президент Зеленский. Украинский лидер назвал этот обмен первым шагом в урегулировании ситуации на востоке Украины.

Россия и Украина обменялись заключёнными-7

Дальнейшие действия стороны конфликта обсудят в ходе встречи контактной группы в Минске, которая пройдет 18 сентября.

Россия и Украина обменялись заключёнными-10

# Международная политика # Владимир Зеленский # Фотофакт

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