Россия и Украина обменялись заключёнными

Новости мира. Украина и Россия провели обмен заключенными. С каждой стороны освободили по 35 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заключенные были доставлены самолетами. В московском «Внуково» сел лайнер с гражданами России, тем временем в киевском аэропорту «Борисполь» приземлился борт с украинцами.

Освобожденных встречал президент Зеленский. Украинский лидер назвал этот обмен первым шагом в урегулировании ситуации на востоке Украины.