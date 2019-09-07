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Огромный смерч над Балтикой: видеофакт

07 сентября 2019 14:36
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Новости Финляндии. Над Балтикой пронесся огромный смерч. Атмосферный вихрь обнаружили около острова Атту в юго-западной части Финляндии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огромный смерч над Балтикой: видеофакт-1

Природное явление попало на бортовую камеру самолета береговой охраны. По оценке пилота, воронка поднималась на высоту до полукилометра. К счастью, смерч не задел местные города и поселки, так что обошлось без пострадавших.

Огромный смерч над Балтикой: видеофакт-4

Однако в береговой охране отметили, что ранее такого мощного смерча в этой части Балтийского моря не наблюдали.

Огромный смерч над Балтикой: видеофакт-7

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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