Лесные пожары в Австралии: пламя закрыло пути для эвакуации нескольких городов

Новости Австралии. В Австралии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Огнем охвачено более 1000 гектаров территории на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Австралии. В Австралии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Огнем охвачено более 1000 гектаров территории на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Причиной возгорания стала аномальная жара. Власти просят местных жителей собрать все необходимые вещи и покинуть свои дома, однако пламя уже преградило пути для эвакуации нескольких городов.
В тушении задействованы самолеты, вертолеты и сотни пожарных. Остановить огонь пока не удается.