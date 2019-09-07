Лесные пожары в Австралии: пламя закрыло пути для эвакуации нескольких городов

Новости Австралии. В Австралии объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за масштабных лесных пожаров. Огнем охвачено более 1000 гектаров территории на востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной возгорания стала аномальная жара. Власти просят местных жителей собрать все необходимые вещи и покинуть свои дома, однако пламя уже преградило пути для эвакуации нескольких городов.