В Москве +21, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 июня

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +21. Тот же метеорасклад в Риме, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене прогнозируют +22 и дожди. В Мадриде ожидается +27 и ясно. Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю В Афинах будет +33 и гроза. Обещают осадки и в Софии, + 24. В Анкаре ожидается +17.

В Прибалтике прогнозируют пасмурную погоду и дожди. В Риге будет +20, в Вильнюсе ожидается +22.