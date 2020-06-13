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В Москве +21, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 июня

13 июня 2020 16:52
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В Париже синоптики обещают переменную облачность и +21. Тот же метеорасклад в Риме, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Москве +21, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 июня-1

В Вене прогнозируют +22 и дожди. В Мадриде ожидается +27 и ясно.

Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Афинах будет +33 и гроза. Обещают осадки и в Софии, + 24. В Анкаре ожидается +17.

В Москве +21, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 июня-4

В Прибалтике прогнозируют пасмурную погоду и дожди. В Риге будет +20, в Вильнюсе ожидается +22.

В Москве +21, в Киеве +29. Погода в Европе на неделю с 15 по 21 июня-7

В Киеве обещают переменную облачность и +29. В Варшаве прогнозируют +21 и дождь. Тот же расклад в Москве, но без осадков.

# Погода

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