Прямой эфир

В Китае на трассе взорвалась автоцистерна со сжиженным газом

13 июня 2020 16:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. В Китае на скоростном шоссе взорвалась автоцистерна. Жертвами стали около 10 человек, раненых более 100, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае на трассе взорвалась автоцистерна со сжиженным газом-1

ЧП произошло в провинции Чжэцзян на востоке страны. По предварительным данным, автоцистерна, перевозившая сжиженный газ, попала в аварию, в результате чего и произошел взрыв.

В Китае на трассе взорвалась автоцистерна со сжиженным газом-4

В зону поражения попали оказавшиеся поблизости машины, а в расположенном рядом населенном пункте повреждены многие здания. В районе ЧП развернута поисково-спасательная операция, на месте работают более 400 сотрудников экстренных служб.

# Взрыв газа # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США вакцину от коронавируса успешно протестировали на мышах
13 июня 2020 16:17

В США вакцину от коронавируса успешно протестировали на мышах

В Сиэтле прошли молчаливые акции протеста
13 июня 2020 13:38

В Сиэтле прошли молчаливые акции протеста

Румынский сапожник создал обувь для социального дистанцирования 75-го размера
13 июня 2020 12:43

Румынский сапожник создал обувь для социального дистанцирования 75-го размера