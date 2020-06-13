В Китае на трассе взорвалась автоцистерна со сжиженным газом

Новости Китая. В Китае на скоростном шоссе взорвалась автоцистерна. Жертвами стали около 10 человек, раненых более 100, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло в провинции Чжэцзян на востоке страны. По предварительным данным, автоцистерна, перевозившая сжиженный газ, попала в аварию, в результате чего и произошел взрыв.