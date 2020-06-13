Потеплеет, но обещают грозы. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Жара даст слабину. Правда, не обойдётся без осадков. В начале недели погоду, в основном, будут формировать малоподвижные фронтальные разделы. А к среде Беларусь будет находиться под влиянием тёплых и неустойчивых воздушных масс, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Оксана Тимофеева, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В выходные над Скандинавским полуостровом набрал силу холодный антициклон «Томас». Он оттеснил к югу аномально тёплые воздушные массы и в Беларуси жара ослабела. Температурный фон вернулся к своей климатической норме. Но в начале недели антициклон сместится на север европейской России, по его южной периферии в Беларуси установится восточный, юго-восточный ветры, с которыми к нам вернётся тепло. И, конечно же, не обойдётся без грозовых дождей.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам