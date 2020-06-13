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Стали известны обстоятельства взрыва на газохранилище в Казани

13 июня 2020 16:42
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Новости России. Пожар в наземном газохранилище в Казани ликвидирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стали известны обстоятельства взрыва на газохранилище в Казани-1

Спасатели сражались с огнем несколько часов. Тем временем следователям удалось выяснить, что ЧП произошло при сливе сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные.

Взрыв в газохранилище в Казани. Один человек погиб, трое пострадали

Стали известны обстоятельства взрыва на газохранилище в Казани-4

Напомним, в результате пожара погиб один человек, еще трое пострадали. На месте инцидента работали более 200 спасателей и 60 единиц специальной техники. 

# ЧП # Фотофакт

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