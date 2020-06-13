Стали известны обстоятельства взрыва на газохранилище в Казани

Новости России. Пожар в наземном газохранилище в Казани ликвидирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасатели сражались с огнем несколько часов. Тем временем следователям удалось выяснить, что ЧП произошло при сливе сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные. Взрыв в газохранилище в Казани. Один человек погиб, трое пострадали