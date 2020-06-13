Стали известны обстоятельства взрыва на газохранилище в Казани

Новости России. Пожар в наземном газохранилище в Казани ликвидирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Пожар в наземном газохранилище в Казани ликвидирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасатели сражались с огнем несколько часов. Тем временем следователям удалось выяснить, что ЧП произошло при сливе сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные.
Взрыв в газохранилище в Казани. Один человек погиб, трое пострадали
Напомним, в результате пожара погиб один человек, еще трое пострадали. На месте инцидента работали более 200 спасателей и 60 единиц специальной техники.