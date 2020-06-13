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В США вакцину от коронавируса успешно протестировали на мышах

13 июня 2020 16:17
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Новости США. В США успешно завершились испытания вакцины от коронавируса. Они проводились на мышах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В США вакцину от коронавируса успешно протестировали на мышах-1

Разработчики утверждают, что благодаря всего одной дозе препарата подопытные избежали инфицирования без серьезных последствий для организма. При этом уточняют: результаты тестов на людях могут быть иными.

В США вакцину от коронавируса успешно протестировали на мышах-4

Предыдущие вакцины могли вызывать более тяжелое течение болезни. Особенно это касалось тех, чей иммунитет ослаблен. Компания-разработчик заявила, что в июле начнется завершающая стадия испытаний – на людях. В ней будут участвовать 30 тысяч человек.

# Коронавирус # Фотофакт

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