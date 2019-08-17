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В Москве +20, в Киеве +24. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 августа

17 августа 2019 17:48
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В Париже синоптики обещают переменную облачность и +21. +25 и облачно в Вене. В Мадриде будет ясно и +29, рассказали в программе «Плюс-минус».  

В Москве +20, в Киеве +24. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 августа-1

В Риме ясно и +31. На три пункта прохладнее в Софии. В Анкаре синоптики прогнозируют +22 и грозы.

В Москве +20, в Киеве +24. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 августа-4

В Афинах ожидается +31 и солнечно. В Риге будет +23. В Вильнюсе на два пункта теплее, возможны грозы.

В Москве +20, в Киеве +24. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 августа-7

+24 и переменная облачность ожидается в Варшаве. То же в Киеве, только солнечно. Ясно и без осадков будет в Москве, +20.

Достаём босоножки, прячем куртки (но недалеко). Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода

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