В Москве +20, в Киеве +24. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 августа

В Париже синоптики обещают переменную облачность и +21. +25 и облачно в Вене. В Мадриде будет ясно и +29, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Риме ясно и +31. На три пункта прохладнее в Софии. В Анкаре синоптики прогнозируют +22 и грозы.

В Афинах ожидается +31 и солнечно. В Риге будет +23. В Вильнюсе на два пункта теплее, возможны грозы.