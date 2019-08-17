Пожар в одесском отеле: погибли около 10 человек

Новости Украины. Сильный пожар произошел в одесском отеле: около 10 человек погибли, еще столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорание возникло на втором этаже гостиницы, когда многие постояльцы спали. Огонь стал быстро распространяться. К моменту прибытия пожарных большая часть здания уже была охвачена пламенем.