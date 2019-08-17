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Пожар в одесском отеле: погибли около 10 человек

17 августа 2019 12:05
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Новости Украины. Сильный пожар произошел в одесском отеле: около 10 человек погибли, еще столько же пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в одесском отеле: погибли около 10 человек-1

Возгорание возникло на втором этаже гостиницы, когда многие постояльцы спали. Огонь стал быстро распространяться. К моменту прибытия пожарных большая часть здания уже была охвачена пламенем.

Пожар в одесском отеле: погибли около 10 человек-4

В тушении пожара были задействованы около 70 спасателей и более 10 единиц техники. Огонь удалось ликвидировать. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Что стало причиной трагедии, сейчас выясняют следователи.

Пожар в одесском отеле: погибли около 10 человек-7

# Пожар # Фотофакт

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