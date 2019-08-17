Короткое замыкание или поджог? Названы вероятные причины пожара в одесском отеле

Новости Украины. Названа основная причина пожара в одесском отеле: огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания в электрощитовой комнате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди других версий следователи рассматривают неосторожное обращение с огнем, а также поджог с целью сокрытия возможного убийства.