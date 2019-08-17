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Короткое замыкание или поджог? Названы вероятные причины пожара в одесском отеле

17 августа 2019 17:05
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Новости Украины. Названа основная причина пожара в одесском отеле: огонь мог вспыхнуть из-за короткого замыкания в электрощитовой комнате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Короткое замыкание или поджог? Названы вероятные причины пожара в одесском отеле-1

Среди других версий следователи рассматривают неосторожное обращение с огнем, а также поджог с целью сокрытия возможного убийства.

Короткое замыкание или поджог? Названы вероятные причины пожара в одесском отеле-4

Сильный пожар в отеле унес жизни 8 человек, 10 пострадали (подробнее здесь). В связи с трагедией в Одесской области объявлен траур.

# Пожар # Фотофакт

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