Гигантский град выпал в США: размером с бейсбольный мяч

Град размером с бейсбольный мяч обрушился на Колорадо, рассказали в программе «Плюс-минус» . В штате официально зарегистрирован новый рекорд: диаметр льдинок составил 12,5 сантиметров.

В одном из местных автосалонов пострадали около 300 автомобилей – за считаные минуты град разбил стёкла, фары и оставил вмятины на корпусах.

Достаём босоножки, прячем куртки (но недалеко). Синоптики рассказали о погоде на неделю