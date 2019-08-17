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Гигантский град выпал в США: размером с бейсбольный мяч

17 августа 2019 17:33
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Град размером с бейсбольный мяч обрушился на Колорадо, рассказали в программе «Плюс-минус». В штате официально зарегистрирован новый рекорд: диаметр льдинок составил 12,5 сантиметров.

Гигантский град выпал в США: размером с бейсбольный мяч -1

В одном из местных автосалонов пострадали около 300 автомобилей – за считаные минуты град разбил стёкла, фары и оставил вмятины на корпусах.

Достаём босоножки, прячем куртки (но недалеко). Синоптики рассказали о погоде на неделю

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