Достаём босоножки, прячем куртки (но недалеко). Синоптики рассказали о погоде на неделю

Кратковременный дождь, грозы и туман – cпутники белорусов на ближайшие дни, рассказали в программе «Плюс-минус» . В начале недели погоду в стране будут формировать тёплые воздушные массы с Западной Европы. Лишь по северо-западу скажется влияние фронтального раздела. А со среды с юго-запада Европы к нам подтянется атмосферный фронт.

Владимир Коляда, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

Ожидается поступление воздушных масс с юго-запада Европы, поэтому более тёплыми станут как ночи, так и дни. В понедельник ночная температура +11 +16, днём +21 +26, по юго-западу до +31. По северо-западу ожидаются кратковременные грозовые дожди. Вторник и среда – самые тёплые. Температура днём +23 +29, в южных, юго-западных районах до +31. Во второй половине недели температурный фон немножко понизится, местами кратковременные грозовые дожди.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам