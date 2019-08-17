Прямой эфир

Достаём босоножки, прячем куртки (но недалеко). Синоптики рассказали о погоде на неделю

17 августа 2019 17:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кратковременный дождь, грозы и туман – cпутники белорусов на ближайшие дни, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели погоду в стране будут формировать тёплые воздушные массы с Западной Европы. Лишь по северо-западу скажется влияние фронтального раздела. А со среды с юго-запада Европы к нам подтянется атмосферный фронт.

Достаём босоножки, прячем куртки (но недалеко). Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Владимир Коляда, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Ожидается поступление воздушных масс с юго-запада Европы, поэтому более тёплыми станут как ночи, так и дни. В понедельник ночная температура +11 +16, днём +21 +26, по юго-западу до +31. По северо-западу ожидаются кратковременные грозовые дожди. Вторник и среда – самые тёплые. Температура днём +23 +29, в южных, юго-западных районах до +31. Во второй половине недели температурный фон немножко понизится, местами кратковременные грозовые дожди.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Достаём босоножки, прячем куртки (но недалеко). Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Достаём босоножки, прячем куртки (но недалеко). Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

Достаём босоножки, прячем куртки (но недалеко). Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

Достаём босоножки, прячем куртки (но недалеко). Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Достаём босоножки, прячем куртки (но недалеко). Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Достаём босоножки, прячем куртки (но недалеко). Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Владимир Коляда

Другие новости рубрики

Все новости
Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом
17 августа 2019 16:51

Нет воды и газа, лифты не работают. Многодетные семьи в Бобруйске 4 месяца не могут въехать в новый дом

«Ассортимент большой и цены ниже»: 17 и 18 августа возле Дворца спорта работает школьная ярмарка
17 августа 2019 14:18

«Ассортимент большой и цены ниже»: 17 и 18 августа возле Дворца спорта работает школьная ярмарка

На выходные перекрыта чётная сторона проспекта Независимости от Петруся Бровки до Толбухина
16 августа 2019 21:07

На выходные перекрыта чётная сторона проспекта Независимости от Петруся Бровки до Толбухина