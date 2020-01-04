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В Москве -2, в Киеве -3. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 января

04 января 2020 16:12
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В Париже синоптики обещают дождь и +14. Та же погодная картина и в Вене, рассказали в программе «Плюс-минус»В Риме будет солнечно и +10.

В Москве -2, в Киеве -3. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 января-1

Туман, облачность и +3 будет в Мадриде. На два пункта прохладнее и переменная облачность в Софии.

В Москве -2, в Киеве -3. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 января-4

В Афинах ожидается +5 и дождь. В Анкаре прогнозируют -2 и мокрый снег. Первые звоночки зимы заметят в Прибалтике. Столбик термометра окажется в районе ноля.

Снег, дождь и потепление. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве ожидается +4 и дожди. -3 прогнозируют в Киеве. В Москве обещают -2, без осадков.

В Москве -2, в Киеве -3. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 января-7

# Погода

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