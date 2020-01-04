В Москве -2, в Киеве -3. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 января

В Париже синоптики обещают дождь и +14. Та же погодная картина и в Вене , рассказали в программе «Плюс-минус» . В Риме будет солнечно и +10.

Туман, облачность и +3 будет в Мадриде . На два пункта прохладнее и переменная облачность в Софии .

В Афинах ожидается +5 и дождь. В Анкаре прогнозируют -2 и мокрый снег. Первые звоночки зимы заметят в Прибалтике. Столбик термометра окажется в районе ноля.

Снег, дождь и потепление. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве ожидается +4 и дожди. -3 прогнозируют в Киеве. В Москве обещают -2, без осадков.