В столице Индонезии жертвами сильнейшего наводнения стали более 40 жителей

Новости Индонезии. Сильнейшее наводнение в столице Индонезии привело к гибели более 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 400 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия.

Сильные дожди обрушились на 90 районов страны накануне нового года. Многие реки вышли из берегов. Из-за природного катаклизма наблюдаются сбои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта, электроснабжении, закрыт один из аэропортов Джакарты. Некоторые районы оказались отрезаны от внешнего мира.

Это наводнение уже назвали одним из самых мощных за последние 10 лет.