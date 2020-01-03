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В столице Индонезии жертвами сильнейшего наводнения стали более 40 жителей

03 января 2020 13:38
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Новости Индонезии. Сильнейшее наводнение в столице Индонезии привело к гибели более 40 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 400 тысяч граждан были вынуждены покинуть свои дома и переместиться в укрытия.

В столице Индонезии жертвами сильнейшего наводнения стали более 40 жителей-1

Сильные дожди обрушились на 90 районов страны накануне нового года. Многие реки вышли из берегов. Из-за природного катаклизма наблюдаются сбои в движении автомобильного и железнодорожного транспорта, электроснабжении, закрыт один из аэропортов Джакарты. Некоторые районы оказались отрезаны от внешнего мира.

Это наводнение уже назвали одним из самых мощных за последние 10 лет.

В столице Индонезии жертвами сильнейшего наводнения стали более 40 жителей-4

В столице Индонезии жертвами сильнейшего наводнения стали более 40 жителей-6

# Наводнение # Фотофакт

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