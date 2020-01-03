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Венесуэла будет продавать нефть за национальную криптовалюту петро

03 января 2020 20:28
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Новости Венесуэлы. Об этом заявил президент Николас Мадуро. Он напомнил, что Венесуэла уже продает за петро железо и сталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венесуэла будет продавать нефть за национальную криптовалюту петро-1

Введение операций с криптовалютой стало ответной мерой на экономические санкции США. При этом власти Боливарианской Республики подчеркнули, что введение петро в повседневный обиход жителей Венесуэлы проходит успешно – тестовые выплаты пенсионерам и государственным служащим в национальной криптовалюте дали позитивный эффект.

Венесуэла будет продавать нефть за национальную криптовалюту петро-4

# Деньги # Фотофакт

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