Венесуэла будет продавать нефть за национальную криптовалюту петро

Новости Венесуэлы. Об этом заявил президент Николас Мадуро. Он напомнил, что Венесуэла уже продает за петро железо и сталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Венесуэлы. Об этом заявил президент Николас Мадуро. Он напомнил, что Венесуэла уже продает за петро железо и сталь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Введение операций с криптовалютой стало ответной мерой на экономические санкции США. При этом власти Боливарианской Республики подчеркнули, что введение петро в повседневный обиход жителей Венесуэлы проходит успешно – тестовые выплаты пенсионерам и государственным служащим в национальной криптовалюте дали позитивный эффект.