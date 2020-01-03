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Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма и пообещал отомстить США

03 января 2020 20:31
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Новости мира. В столице Ирака в результате ракетного удара США убит иранский генерал Касем Сулеймани. Операцию санкционировал президент Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма и пообещал отомстить США-1

При обстреле аэропорта Багдада погибли 8 человек, в том числе иранский генерал Касем Сулеймани

Сулеймани был генералом иранского Корпуса стражей исламской революции. Он лично планировал и участвовал в операциях против террористической группировки ИГИЛ в Ираке и Сирии.

Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма и пообещал отомстить США-4

Однако в Вашингтоне его считают причастным к нападению на американское посольство в Багдаде. При этом демократы резко осудили убийство иранского генерала. Они считают это провокацией, которая может только спровоцировать новую войну на Ближнем Востоке.

Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма и пообещал отомстить США-7

Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма и пообещал отомстить США. Однако аналитики считают, что Иран не будет вступать в прямую конфронтацию с американской стороной.

Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма и пообещал отомстить США-10

# Нападение # Касем Сулеймани # Дональд Трамп # Фотофакт

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