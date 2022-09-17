В Москве +18°C, в Анкаре +35°C. Погода в Европе на неделю с 19 по 25 сентября

В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +18 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
В столице любви синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +18 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
В Вене температура воздуха поднимется до +13 °C, пройдет дождь. В Риме +25 °C, ясно. В Мадриде воздух прогреется до +29 °C, без осадков.
В столице Болгарии +17 °C, будет дождливо. В Анкаре +35 °C, солнечно. В Афинах +32 °C, также ясно.
Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +16 °C. В Вильнюсе +16 °C, будет дождливо. В Варшаве столбики термометров покажут +14 °C. В Киеве синоптики обещают +16 °C, пройдет дождь. В Москве столбики термометров покажут +18 °C, будет ясно.
В Беларусь придут дожди и сильный ветер. Синоптики сделали прогноз на неделю. Подробнее здесь.