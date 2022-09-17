Молдавские фермеры объявили о начале массовой акции протеста

Новости Молдовы. Фермеры Молдовы объявили о начале массовой акции протеста. Они пообещали 20 сентября вывести сельхозтехнику на трассы и улицы городов, чтобы привлечь внимание правительства к своим проблемам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аграрии требуют отсрочки выплат по кредитам и предоставление налоговых льгот и компенсаций пострадавшим от засухи хозяйствам. Если этого не сделать, то многих ожидает разорение. В июне они уже провели подобную акцию протеста, но ситуация не изменилась. Правительство по-прежнему не собирается вступать в диалог с аграриями.