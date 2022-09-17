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Молдавские фермеры объявили о начале массовой акции протеста

17 сентября 2022 13:06
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Новости Молдовы. Фермеры Молдовы объявили о начале массовой акции протеста. Они пообещали 20 сентября вывести сельхозтехнику на трассы и улицы городов, чтобы привлечь внимание правительства к своим проблемам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Молдавские фермеры объявили о начале массовой акции протеста-1

Аграрии требуют отсрочки выплат по кредитам и предоставление налоговых льгот и компенсаций пострадавшим от засухи хозяйствам. Если этого не сделать, то многих ожидает разорение. В июне они уже провели подобную акцию протеста, но ситуация не изменилась. Правительство по-прежнему не собирается вступать в диалог с аграриями.

# Акции протеста # Новости Молдовы # Фотофакт

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