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Министр труда Испании заявила, что не все семьи в стране могут позволить себе рыбу и мясо

17 сентября 2022 13:24
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Новости Испании. В Испании далеко не все семьи могут позволить себе мясо или рыбу. С таким громким заявлением выступила министр труда страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр труда Испании заявила, что не все семьи в стране могут позволить себе рыбу и мясо-1

По ее словам, многие вынуждены кормить своих детей только макаронами или рисом. Из-за подорожания люди исключают из своего меню овощи и фрукты. На этом фоне правительство предложило крупным супермаркетам создать продовольственную корзину, которая включила бы полезные и качественные продукты, по фиксированной цене. Инфляция в Испании вплотную приблизилась 11 %. Продукты подорожали на 14 %, что стало рекордом за 28 лет.

# Кризис в ЕС # Йоланда Диас # Новости Испании # Фотофакт

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