Министр труда Испании заявила, что не все семьи в стране могут позволить себе рыбу и мясо

Новости Испании. В Испании далеко не все семьи могут позволить себе мясо или рыбу. С таким громким заявлением выступила министр труда страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По ее словам, многие вынуждены кормить своих детей только макаронами или рисом. Из-за подорожания люди исключают из своего меню овощи и фрукты. На этом фоне правительство предложило крупным супермаркетам создать продовольственную корзину, которая включила бы полезные и качественные продукты, по фиксированной цене. Инфляция в Испании вплотную приблизилась 11 %. Продукты подорожали на 14 %, что стало рекордом за 28 лет.