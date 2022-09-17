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Более 1000 человек эвакуированы из-за сильного лесного пожара во Франции

17 сентября 2022 13:23
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Новости Франции. Более 1 000 человек эвакуированы из-за сильного лесного пожара, который бушует на юго-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 1000 человек эвакуированы из-за сильного лесного пожара во Франции-1

Там огонь, который уже уничтожил четыре дома, несколько промышленных зданий, продолжает стремительно распространяться. Уже выжжено более 3,5 тысячи гектаров земли, и пламя вплотную приблизилось к виноградникам. На борьбу с пожаром брошены более 1 000 спасателей и 11 самолетов.

# Пожар # Новости Франции # Фотофакт

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