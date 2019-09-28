В Москве +14, в Киеве +21. Погода в Европе на неделю с 30 сентября по 6 октября

В Париже синоптики обещают переменную облачность, дожди и +17, рассказали в программе «Плюс-минус». Тот же расклад в Вене, но на 4 градуса теплее.

В Риме в начале недели синоптики обещают +23. Похожая ситуация в Мадриде: ясно и без осадков. В Софии будет безоблачно и +25. На один пункт прохладнее в Анкаре.

Задерживается лето в Афинах: там +31. Ненастная погода в Прибалтике. В Риге и Вильнюсе ожидается + 13 и дожди.