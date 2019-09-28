Прямой эфир

Дожди и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

28 сентября 2019 16:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели погоду в стране будет формировать система атмосферных фронтов, смещающаяся с Западной Европы.

Дожди и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
На предстоящей неделе погоду в Беларуси будет формировать довольно обширный атлантический циклон. В понедельник, 30 сентября центр циклона будет находиться над югом Балтийского моря. Фронтальные разделы, связанные с ним, переместятся на территорию Беларуси и принесут во многие районы кратковременные дожди разной интенсивности. Температура воздуха в ночные часы составит +8 +14, днём – до +12 +19. Во вторник на территорию Беларуси устремятся более прохладные воздушные массы с юга Скандинавии. На территорию страны придёт сильный порывистый западный ветер, а дневная температура понизится до +9 +16. В среду в дневное время – +12 +19, на юго-востоке вновь не исключено повышение температуры до +20, но при этом во многих районах пройдут кратковременные дожди, не исключён порывистый ветер, до 15-20 м/с.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

Дожди и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю-4

Дожди и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю-6

Дожди и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю-8

Дожди и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю-10

Дожди и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю-12

Дожди и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю-14

# Погода в Беларуси # общество # Виктория Матвиенко

Другие новости рубрики

Все новости
Недавно был на грани жизни и смерти. Олег Руммо в 10 честных ответах на неожиданные вопросы
28 сентября 2019 15:55

Недавно был на грани жизни и смерти. Олег Руммо в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі»
28 сентября 2019 15:43

Сколько весит каравай северного региона Беларуси и кому подарили трактор? В Браславе аграрии празднуют «Дажынкі»

«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске
28 сентября 2019 15:00

«Очень дёшево, всё очень вкусно». Что покупают белорусы на сельскохозяйственных ярмарках в Минске