Дожди и порывистый ветер. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Кратковременные дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси, рассказали в программе «Плюс-минус» . В начале недели погоду в стране будет формировать система атмосферных фронтов, смещающаяся с Западной Европы.

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

На предстоящей неделе погоду в Беларуси будет формировать довольно обширный атлантический циклон. В понедельник, 30 сентября центр циклона будет находиться над югом Балтийского моря. Фронтальные разделы, связанные с ним, переместятся на территорию Беларуси и принесут во многие районы кратковременные дожди разной интенсивности. Температура воздуха в ночные часы составит +8 +14, днём – до +12 +19. Во вторник на территорию Беларуси устремятся более прохладные воздушные массы с юга Скандинавии. На территорию страны придёт сильный порывистый западный ветер, а дневная температура понизится до +9 +16. В среду в дневное время – +12 +19, на юго-востоке вновь не исключено повышение температуры до +20, но при этом во многих районах пройдут кратковременные дожди, не исключён порывистый ветер, до 15-20 м/с.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам