Вероятно, на заводе в Сумах взорвался станок: что известно о пожаре в Украине

Новости Украины. На заводе на северо-востоке Украины прогремел взрыв : пострадали около 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в городе Сумы на предприятии, которое занимается изготовлением пробок для пластиковых бутылок.

По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего начался пожар. Огонь распространялся очень быстро. К моменту прибытия спасателей пламенем было охвачено все помещение рабочего цеха. В тушении были задействованы около 20 пожарных. Огонь удалось ликвидировать.