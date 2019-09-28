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Вероятно, на заводе в Сумах взорвался станок: что известно о пожаре в Украине

28 сентября 2019 16:28
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Новости Украины. На заводе на северо-востоке Украины прогремел взрыв: пострадали около 10 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в городе Сумы на предприятии, которое занимается изготовлением пробок для пластиковых бутылок.

Вероятно, на заводе в Сумах взорвался станок: что известно о пожаре в Украине-1

По предварительной информации, взорвался один из станков, после чего начался пожар. Огонь распространялся очень быстро. К моменту прибытия спасателей пламенем было охвачено все помещение рабочего цеха. В тушении были задействованы около 20 пожарных. Огонь удалось ликвидировать.

Вероятно, на заводе в Сумах взорвался станок: что известно о пожаре в Украине-4

Вероятно, на заводе в Сумах взорвался станок: что известно о пожаре в Украине-6

Вероятно, на заводе в Сумах взорвался станок: что известно о пожаре в Украине-8

Вероятно, на заводе в Сумах взорвался станок: что известно о пожаре в Украине-10

Вероятно, на заводе в Сумах взорвался станок: что известно о пожаре в Украине-12

# Взрыв # Фотофакт

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