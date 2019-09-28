Прямой эфир

При взрыве на заводе в Украине пострадали 10 человек, двое – в реанимации

28 сентября 2019 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. 28 сентября около одиннадцати утра в городе Сумы произошёл взрыв на заводе.

Как сообщает Управление ГСЧС Сумской области, к моменту прибытия спасателей пламя охватило центральную часть цеха. Горели производственное оборудование цеха и утеплители стен на площади 50 кв. м. В 11:17 пожар был локализован, в 11:55 – ликвидирован.

При взрыве на заводе в Украине пострадали 10 человек, двое – в реанимации-1

Фото: Управление ГСЧС Сумской области

По информации ГУ Нацполиции Сумской области, в происшествии пострадали десять человек, двое из них находятся в реанимации.

При взрыве на заводе в Украине пострадали 10 человек, двое – в реанимации-4

Фото: ГУ Нацполиции Сумской области

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, выясняются причины случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

# Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
«Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось». Вспоминаем самые известные работы Марка Захарова
28 сентября 2019 11:53

«Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо», «Юнона и Авось». Вспоминаем самые известные работы Марка Захарова

Скрывались в бывшем бункере НАТО: в Германии арестовали киберпреступников
28 сентября 2019 11:37

Скрывались в бывшем бункере НАТО: в Германии арестовали киберпреступников

В Болгарии загорелся цех по производству тротила
27 сентября 2019 13:55

В Болгарии загорелся цех по производству тротила