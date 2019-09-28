При взрыве на заводе в Украине пострадали 10 человек, двое – в реанимации

Новости Украины. 28 сентября около одиннадцати утра в городе Сумы произошёл взрыв на заводе.

Как сообщает Управление ГСЧС Сумской области, к моменту прибытия спасателей пламя охватило центральную часть цеха. Горели производственное оборудование цеха и утеплители стен на площади 50 кв. м. В 11:17 пожар был локализован, в 11:55 – ликвидирован.