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В Москве +13, в Киеве +23. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 сентября

14 сентября 2019 17:01
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В Париже синоптики обещают небольшую облачность, без осадков и +26, рассказали в программе «Плюс-минус». Такой же температурный расклад в Риме.

В Москве +13, в Киеве +23. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 сентября-1

Ясно и на два пункта прохладнее в Вене. В Мадриде в начале недели синоптики обещают переменную облачность и +24. На градус теплее в Софии.

В Москве +13, в Киеве +23. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 сентября-4

Градусник в Афинах покажет +27. Солнечно и +23 в Анкаре. В Риге всего +15 и дождь. На градус прохладнее в Вильнюсе.

В Москве +13, в Киеве +23. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 сентября-7

Переменная облачность и +20 в Варшаве. На три пункта теплее в Киеве. В Москве прогнозируют всего +13, дождь и грозу. 

«Настоящая осенняя, лето закончилось». Синоптики рассказали о погоде на неделю

# Погода

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