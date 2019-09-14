В Москве +13, в Киеве +23. Погода в Европе на неделю с 16 по 22 сентября

В Париже синоптики обещают небольшую облачность, без осадков и +26, рассказали в программе «Плюс-минус». Такой же температурный расклад в Риме.

Ясно и на два пункта прохладнее в Вене. В Мадриде в начале недели синоптики обещают переменную облачность и +24. На градус теплее в Софии.

Градусник в Афинах покажет +27. Солнечно и +23 в Анкаре. В Риге всего +15 и дождь. На градус прохладнее в Вильнюсе.