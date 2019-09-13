Пассажиры метро в Риме вынуждены были пешком идти по туннелям

Новости Италии. В Риме из-за сбоя в системе метрополитена пассажирам пришлось идти по тоннелям пешком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С небольшой разницей во времени на двух линиях метро пропало электричество. Поезда остановились на полпути к станциям. Машинисты открыли двери, и сотням людей пришлось самостоятельно эвакуироваться. Технические неполадки привели к остановке движения на отрезке из семи станций. Сейчас там курсируют автобусы.