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Пассажиры метро в Риме вынуждены были пешком идти по туннелям

13 сентября 2019 13:52
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Новости Италии. В Риме из-за сбоя в системе метрополитена пассажирам пришлось идти по тоннелям пешком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Пассажиры метро в Риме вынуждены были пешком идти по туннелям-1

С небольшой разницей во времени на двух линиях метро пропало электричество. Поезда остановились на полпути к станциям. Машинисты открыли двери, и сотням людей пришлось самостоятельно эвакуироваться. Технические неполадки привели к остановке движения на отрезке из семи станций. Сейчас там курсируют автобусы.

Пассажиры метро в Риме вынуждены были пешком идти по туннелям-4

Пассажиры метро в Риме вынуждены были пешком идти по туннелям-6

Что привело к инциденту  – неизвестно.

# Электроснабжение # Фотофакт

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