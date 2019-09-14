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«Настоящая осенняя, лето закончилось». Синоптики рассказали о погоде на неделю

14 сентября 2019 17:01
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В Беларусь идёт похолодание. Страна погрузится в осень, рассказали в программе «Плюс-минус». В холодном воздухе Северной Атлантики образовался циклон, его атмосферный фронт, проходя через Синеокую, начнет вытеснять тепло. А в первой половине следующей недели страна будет находиться в зоне фронтальных систем и воздушных масс с Западной Европы.

«Настоящая осенняя, лето закончилось». Синоптики рассказали о погоде на неделю-1

Александр Лазутин,  инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Атмосферные фронты принесут в Беларусь настоящую осеннюю погоду: пасмурную, дождливую и довольно-таки холодную. К примеру, в середине недели температура воздуха в ночное время по республике будет в пределах от +4 до +9, днём – всего лишь от +9 до +16. К концу недели дожди немного ослабеют в связи с отходом циклона. Ночью будет немного проясняться и температуры будут понижаться значительно. Ждёт нас настоящая осенняя погода, лето закончилось.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам

«Настоящая осенняя, лето закончилось». Синоптики рассказали о погоде на неделю-3
«Настоящая осенняя, лето закончилось». Синоптики рассказали о погоде на неделю-4
«Настоящая осенняя, лето закончилось». Синоптики рассказали о погоде на неделю-5
«Настоящая осенняя, лето закончилось». Синоптики рассказали о погоде на неделю-6
«Настоящая осенняя, лето закончилось». Синоптики рассказали о погоде на неделю-7
«Настоящая осенняя, лето закончилось». Синоптики рассказали о погоде на неделю-8
# Погода в Беларуси

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