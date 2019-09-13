Парижане не могут добраться на работу: сотрудники общественного транспорта бастуют второй день

Новости Франции. Движение во французской столице парализовано: второй день сотрудники общественного транспорта не выходят на службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди не могут добраться на работу. Из-за наплыва автомобилей на дорогах возникли многокилометровые пробки.

Ситуация затронула не только Париж, но и пригород. Бастуют не только водители автобусов и метро, но и электричек. Ожидается, что стачка продлится до 14 сентября.