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Парижане не могут добраться на работу: сотрудники общественного транспорта бастуют второй день

13 сентября 2019 12:33
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Новости Франции. Движение во французской столице парализовано: второй день сотрудники общественного транспорта не выходят на службу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Парижане не могут добраться на работу: сотрудники общественного транспорта бастуют второй день-1

Люди не могут добраться на работу. Из-за наплыва автомобилей на дорогах возникли многокилометровые пробки.

Ситуация затронула не только Париж, но и пригород. Бастуют не только водители автобусов и метро, но и электричек. Ожидается, что стачка продлится до 14 сентября.

Парижане не могут добраться на работу: сотрудники общественного транспорта бастуют второй день-4

Таким образом, профсоюзы выражают недовольство условиями работы, а также планами властей упразднить особые пенсионные режимы.

# Забастовка # Фотофакт

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