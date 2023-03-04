В Москве 0°C, в Риме +16°С. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 марта

В столице любви синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков, столбик термометра в Париже покажет +8 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене также пасмурно и мокрый снег, температура воздуха при этом составит +6 °C. А в Риме до +16 °C, погода ожидается преимущественно ясная, с переменой облачностью, но без осадков. Такая же погода будет в Мадриде и до +14 °C.

В столице Болгарии будет облачно с дождем, там воздух прогреется до +9 °C. А в Анкаре до +12 °C, погода при этом будет сохраняться пасмурная, с осадками в виде дождя. Дожди и грозы ожидают жителей Афин и до +16 °C.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге до -1 °C, город накроют снежные осадки. Такая же погода и температурный показатель ожидают жителей Вильнюса. Жителей Варшавы тем временем порадует ясная с переменной облачностью погода, воздух прогреется до +2 °C.