Прогноз синоптиков на неделю с 6 по 12 марта. Ждать ли белорусам весенней погоды?

Ясных дней на предстоящей неделе будет ровно столько же, сколько и пасмурных. При этом ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, рассказали в программе «Плюс-минус».

Столбик термометра будет колебаться от минусовой отметки до +3 °C. Мороз до -3 °C будет отмечен лишь в ночное время суток. Плюсовая температура и солнце ожидаются вновь лишь к концу недели, однако стабильности в погодных условиях пока ждать не приходится.

В Москве 0°C, в Риме +16°С. О погоде в Европе на неделю с 6 по 12 марта читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.