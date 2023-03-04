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Прогноз синоптиков на неделю с 6 по 12 марта. Ждать ли белорусам весенней погоды?

04 марта 2023 15:10
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Ясных дней на предстоящей неделе будет ровно столько же, сколько и пасмурных. При этом ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Столбик термометра будет колебаться от минусовой отметки до +3 °C. Мороз до -3 °C будет отмечен лишь в ночное время суток. Плюсовая температура и солнце ожидаются вновь лишь к концу недели, однако стабильности в погодных условиях пока ждать не приходится.  

В Москве 0°C, в Риме +16°С. О погоде в Европе на неделю с 6 по 12 марта читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Прогноз синоптиков на неделю с 6 по 12 марта. Ждать ли белорусам весенней погоды?-1

Прогноз синоптиков на неделю с 6 по 12 марта. Ждать ли белорусам весенней погоды?-3

Прогноз синоптиков на неделю с 6 по 12 марта. Ждать ли белорусам весенней погоды?-5

Прогноз синоптиков на неделю с 6 по 12 марта. Ждать ли белорусам весенней погоды?-7

Прогноз синоптиков на неделю с 6 по 12 марта. Ждать ли белорусам весенней погоды?-9

Прогноз синоптиков на неделю с 6 по 12 марта. Ждать ли белорусам весенней погоды?-11

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# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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