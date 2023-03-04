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Вооружённое нападение на супермаркет произошло в Баку

04 марта 2023 13:08
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Новости Азербайджана. Трагический инцидент произошел 4 марта в Баку. В одном из супермаркетов неизвестные устроили вооруженный налет на инкассаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент нападения засняли камеры видеонаблюдения.

Вооружённое нападение на супермаркет произошло в Баку-1

По данным местных СМИ, в результате перестрелки был убит полицейский, еще два человека ранены. К месту ЧП стянуты оперативные группы и медики. Пострадавших доставили в больницу. Врачи борются за их жизни. Посетителей торгового центра эвакуировали. Ведутся поиски подозреваемых.

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# Нападение # Новости Азербайджана # Фотофакт

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