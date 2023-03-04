Вооружённое нападение на супермаркет произошло в Баку

Новости Азербайджана. Трагический инцидент произошел 4 марта в Баку. В одном из супермаркетов неизвестные устроили вооруженный налет на инкассаторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент нападения засняли камеры видеонаблюдения.

По данным местных СМИ, в результате перестрелки был убит полицейский, еще два человека ранены. К месту ЧП стянуты оперативные группы и медики. Пострадавших доставили в больницу. Врачи борются за их жизни. Посетителей торгового центра эвакуировали. Ведутся поиски подозреваемых.