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В Литве планируют ввести уголовное наказание за фейки в соцсети

04 марта 2023 13:08
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Новости Литвы. В Литве за дезинформацию в социальных сетях планируют ввести уголовное наказание. Виновным будет грозить до трех лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве планируют ввести уголовное наказание за фейки в соцсети-1

По мнению депутатов, соцсети могут помочь построить более демократические общества, но следует пресекать любую деструктивную деятельность. Поэтому любое покушение на конституционный строй страны, ее суверенитет, территориальную целостность, оборонный и экономический потенциал должны быть строго наказаны. Быть или не быть новому закону, решат парламентарии. Планируется, что они рассмотрят этот вопрос на ближайшей сессии.

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# Уголовное законодательство # Новости Литвы # Фотофакт

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