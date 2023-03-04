В Литве планируют ввести уголовное наказание за фейки в соцсети

Новости Литвы. В Литве за дезинформацию в социальных сетях планируют ввести уголовное наказание. Виновным будет грозить до трех лет лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению депутатов, соцсети могут помочь построить более демократические общества, но следует пресекать любую деструктивную деятельность. Поэтому любое покушение на конституционный строй страны, ее суверенитет, территориальную целостность, оборонный и экономический потенциал должны быть строго наказаны. Быть или не быть новому закону, решат парламентарии. Планируется, что они рассмотрят этот вопрос на ближайшей сессии.