Прямой эфир

Медведев анонсировал салют из «Калибров» в ответ на планы построить танковый завод в Украине

04 марта 2023 12:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Зампред Совбеза Российской Федерации прокомментировал новости о планах немецкого концерна Rheinmetall построить завод по производству танков на украинской территории. Москва ответит, приводит его слова РИА Новости. 

Медведев назвал информацию троллингом, но пообещал, что, если такое предприятие в Украине все же появится, Москва встретит это событие салютом из "Калибров" и другой пиротехники.

Как сообщалось ранее, глава концерна Rheinmetall заявил, что планы по строительству танкового завода в Украине обсуждаются с Киевом. Армин Паппергер ход переговоров назвал многообещающим и отметил, что вопрос о сделке может быть решен в ближайшие месяцы.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Дмитрий Медведев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Немецкий концерн Rheinmetall может построить в Украине завод по производству танков
04 марта 2023 11:28

Немецкий концерн Rheinmetall может построить в Украине завод по производству танков

Захарова назвала оговорку пресс-секретаря Белого дома «зомби-апокалипсисом»
04 марта 2023 09:36

Захарова назвала оговорку пресс-секретаря Белого дома «зомби-апокалипсисом»

Взрыв на нефтебазе в Джакарте унёс жизни 17 человек, более 50 пострадали
03 марта 2023 20:23

Взрыв на нефтебазе в Джакарте унёс жизни 17 человек, более 50 пострадали