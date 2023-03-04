Медведев анонсировал салют из «Калибров» в ответ на планы построить танковый завод в Украине

Зампред Совбеза Российской Федерации прокомментировал новости о планах немецкого концерна Rheinmetall построить завод по производству танков на украинской территории. Москва ответит, приводит его слова РИА Новости.

Медведев назвал информацию троллингом, но пообещал, что, если такое предприятие в Украине все же появится, Москва встретит это событие салютом из "Калибров" и другой пиротехники.

Как сообщалось ранее, глава концерна Rheinmetall заявил, что планы по строительству танкового завода в Украине обсуждаются с Киевом. Армин Паппергер ход переговоров назвал многообещающим и отметил, что вопрос о сделке может быть решен в ближайшие месяцы.