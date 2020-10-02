В Молдове началась президентская избирательная кампания

Новости Молдовы. Президентская избирательная компания начинается в Молдове. 1 октября ЦИК завершила прием документов от инициативных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им требовалось собрать от 15 до 25 тысяч подписей избирателей в поддержку кандидатов. Со 2 октября претенденты на пост главы государства, которые прошли регистрацию, смогут развернуть агитационные кампании.

Судя по проведенным опросам, фаворит гонки – действующий президент республики Игорь Додон. Его главный соперник – экс-премьер страны Майя Санду.

На выборах 2016 года она потерпела поражение во втором туре и намерена взять реванш.