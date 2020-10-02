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В Молдове началась президентская избирательная кампания

02 октября 2020 13:00
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Новости Молдовы. Президентская избирательная компания начинается в Молдове. 1 октября ЦИК завершила прием документов от инициативных групп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молдове началась президентская избирательная кампания-1

Им требовалось собрать от 15 до 25 тысяч подписей избирателей в поддержку кандидатов. Со 2 октября претенденты на пост главы государства, которые прошли регистрацию, смогут развернуть агитационные кампании.

В Молдове началась президентская избирательная кампания-4

Судя по проведенным опросам, фаворит гонки – действующий президент республики Игорь Додон. Его главный соперник – экс-премьер страны Майя Санду.

В Молдове началась президентская избирательная кампания-7

На выборах 2016 года она потерпела поражение во втором туре и намерена взять реванш.

В Молдове началась президентская избирательная кампания-10

Для участия в выборах зарегистрированы 7 кандидатов. Документы еще двоих проверяются.

# Выборы # Игорь Додон # Майя Санду # Фотофакт

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