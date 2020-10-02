Прямой эфир

В Великобритании вступил в силу запрет на распространение продукции из одноразового пластика

02 октября 2020 11:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. В Соединенном королевстве вступил в силу запрет на распространение продукции из одноразового пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании вступил в силу запрет на распространение продукции из одноразового пластика-1

В стране больше не будут продавать трубочки для напитков, ложки, а также ватные палочки.

В Великобритании вступил в силу запрет на распространение продукции из одноразового пластика-4

Исключение сделают лишь для инвалидов, которые не могут есть без трубочек. Эта мера стала еще одним шагом в борьбе с загрязнением окружающей среды. Около месяца назад правительство в два раза повысило стоимость полиэтиленовых пакетов.

# Экология # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Внебрачная дочь короля Бельгии отсудила право на титул. Теперь она принцесса
02 октября 2020 10:37

Внебрачная дочь короля Бельгии отсудила право на титул. Теперь она принцесса

В Гонконге в день национального праздника задержали почти 90 человек. Они вышли на антиправительственный митинг
02 октября 2020 09:51

В Гонконге в день национального праздника задержали почти 90 человек. Они вышли на антиправительственный митинг

Париж могут причислить к зонам повышенной опасности из-за коронавируса. Как Европа справляется с пандемией?
02 октября 2020 09:12

Париж могут причислить к зонам повышенной опасности из-за коронавируса. Как Европа справляется с пандемией?