В Великобритании вступил в силу запрет на распространение продукции из одноразового пластика

Новости Великобритании. В Соединенном королевстве вступил в силу запрет на распространение продукции из одноразового пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране больше не будут продавать трубочки для напитков, ложки, а также ватные палочки.

Исключение сделают лишь для инвалидов, которые не могут есть без трубочек. Эта мера стала еще одним шагом в борьбе с загрязнением окружающей среды. Около месяца назад правительство в два раза повысило стоимость полиэтиленовых пакетов.