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В Грузии после оползня пропали 5 человек. На месте ЧП работает спецтехника

02 октября 2020 12:21
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Новости Грузии. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в Аджарии. Здесь оползень снес дом, а машина с людьми упала в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии после оползня пропали 5 человек. На месте ЧП работает спецтехника-1

По предварительной информации, в результате инцидента без вести пропали пять человек. На месте ЧП работают около 120 специалистов, задействована спецтехника. Они разбирают завалы из грязи и камней, пытаясь отыскать выживших. С помощью тягача удалось достать из реки машину, однако людей в ней не оказалось.

В Грузии после оползня пропали 5 человек. На месте ЧП работает спецтехника-4

Причиной схода селя стали ливневые дожди. Они вызвали проблемы и в Батуми. За ночь в службу спасения поступило порядка 440 звонков. В основном люди сообщали о подтоплении дворов, подвалов и первых этажей зданий.

# ЧП # Фотофакт

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