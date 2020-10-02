В Грузии после оползня пропали 5 человек. На месте ЧП работает спецтехника

Новости Грузии. Масштабная поисково-спасательная операция развернулась в Аджарии. Здесь оползень снес дом, а машина с людьми упала в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительной информации, в результате инцидента без вести пропали пять человек. На месте ЧП работают около 120 специалистов, задействована спецтехника. Они разбирают завалы из грязи и камней, пытаясь отыскать выживших. С помощью тягача удалось достать из реки машину, однако людей в ней не оказалось.